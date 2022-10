Che sarebbe stata una serata infuocata in terra israeliana, la Juve lo ha compreso sin dai primi minuti. Ma molto probabilmente non si aspettava una figuraccia che risuonerà per tanto tempo nella ribalta della cronaca. La squadra di Allegri esce sconfitta 2-0 dopo aver letteralmente regalato il primo tempo al Maccabi Haifa che, dopo esser andato vicino al vantaggio con il colpo di testa di Pierrot respinto da Szczesny, passa con il gol di schiena di Atzili (netta responsabilità del portiere polacco).