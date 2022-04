Autore del gol del momentaneo pareggio contro il Cagliari, Matthijs de Ligt, difensore olandese della Juventus, parlando ai microfoni di Sky Sport ha spiegato come è stata la reazione della sua squadra alla sconfitta con l'Inter: "Non è difficile. Preferisco giocare subito, tre giorni dopo, però adesso la nostra situazione è che abbiamo una partita alla settimana e bisogna allenarsi duramente per vincere. Abbiamo meritato la vittoria".