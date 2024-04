Danilo, capitano della Juventus, ha parlato così a Sky Sport dopo il pari di Cagliari: “Difficile nominare solo una cosa. Sono state un po’ di cose che ci hanno fatto avere questi alti e bassi. Abbiamo subito la tristezza di non aver vinto quelle partite e poi di allontanarsi dallo scudetto. Poi siamo una squadra con dei giovani che devono ancora crescere. Poi il rendimento di giocatori importante come me e Rabiot non sono stati quelli della prima parte di stagione. Siamo consapevoli di questo”.