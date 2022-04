La sconfitta con l'Inter non ha influito sul morale in casa Juventus. Ne è convinto Massimiliano Allegri, tecnico della squadra bianconera, dopo il pareggio ottenuto in extremis contro il Bologna ai microfoni di DAZN: "Se si è abbassata l'adrenalina? Assolutamente no. Siamo consci che per arrivare nei primi 4 posti di Champions e mantenere il quarto posto dobbiamo fare un passettino alla volta. Oggi fortunatamente siamo riusciti a pareggiare una partita che si era complicata. Abbiamo fatto un brutto primo tempo, abbiamo avuto comunque alcune situazioni favorevoli. Poi dopo l'1-0 abbiamo preso un palo, abbiamo tirato molto in porta, l'unica cosa è che ultimamente prendiamo sempre gol. Quindi su questo bisogna migliorare, essere più lucidi quando la palla è vicina all'area. Queste partite comunque all'inizio della stagione le avreemmo perse, quindi vediamo il bicchiere mezzo pieno".