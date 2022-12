Intervistato da Sky Sport a margine dell'amichevole pareggiata dalla Juventus con lo Standard Liegi, Massimiliano Allegri ha parlato degli obiettivi della sua squadra per l'anno nuovo: "Se la sosta è servita o meno lo vedremo dopo Cremona - ha spiegato il tecnico toscano col sorriso sulle labbra -. Pensiamo solo a lavorare, contano i risultati, il resto sono chiacchiere inutili. La Juve ha sempre obiettivi massimi, nella seconda parte di stagione avremo 26 o 36 partite, nel secondo caso vorrà dire che saremo arrivati in finale di Coppa Italia e in finale di Europa League".