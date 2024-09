"Il cambio di Dybala non era stato pensato, è stato obbligato. Ha sentito un po' di fastidio, non volevamo rischiare niente. Vediamo domani". Così Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio della Roma all'esordio in Europa League contro l'Atletico Bilbao.

Ennesimo guaio fisico per l'attaccante argentino. Una situazione da monitorare in casa giallorossa, va ricordato che dopo la sosta nazionali il 20 ottobre all'Olimpico è in programma la sfida tra Roma e Inter.