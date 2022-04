Intervenuto negli studi di ESPN per parlare della situazione dell'Argentina in materia di prime punte, Julio Cruz si è espresso anche sui due attaccanti dell'Inter Lautaro Martinez e Joaquin Correa: "Lautaro ha meritato di essere il nueve della Seleccion, perché ha dimostrato di valerlo. Il problema è che non abbiamo tantissimi attaccanti. Correa ha un gran fisico, mi piace tantissimo perché è molto rapido. Non ha avuto molta fortuna perché quando è arrivato all'Inter, dopo aver iniziato con una doppietta, ha avuto diversi infortuni. Però è un giocatore che va tenuto in conto".