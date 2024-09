Il 3 settembre è una data da circoletto rosso sul calendario dei tifosi dell'Inter. Oggi, infatti, compie 45 anni Julio Cesar, uno degli eroi del Triplete che ha vinto tutto in nerazzurro. Una ricorrenza celebrata, ovviamente, dal club milanese, che ha rivolto gli auguri al brasiliano: "Voli indimenticabili, riflessi fulminei e tantissima personalità: Julio Cesar Soares Espíndola è stato uno dei portieri più vincenti e amati della storia nerazzurra. Arrivato all'Inter nel 2005, in poco tempo si è fatto conoscere ed apprezzare dai tifosi interisti, fino a diventare l'Acchiappasogni, il supereroe in grado di difendere la porta nerazzurra da ogni pericolo. Portiere esplosivo, tra i migliori della sua generazione, in sette anni Julio Cesar ha collezionato 300 presenze con la maglia dell'Inter vincendo 14 trofei: 1 Champions League, 1 Mondiale per Club, 5 Scudetti, 3 Coppe Italia e 4 Supercoppe Italiane. La sua classe e la sua passione gli hanno consentito di entrare nella Hall of Fame dell’Inter nell'edizione del 2020. Nato il 3 settembre 1979, oggi Julio Cesar compie 45 anni e riceve gli auguri del Club e dei tifosi nerazzurri", il messaggio che si legge sul sito della società.