"Ci siamo incasinati la vita da soli col Bologna. Per vincere lo scudetto queste partite qu bisogna vincerle. Faccio comunque i complimenti al Milan perché sono sportivo è stato un momento difficile anche per loro però non hanno sbagliato. Però due coppe le abbiamo comunque vinte, conta poco però portate a casa dai...". Intervistato da DAZN, il pallavolista Osmany Juantorena, schiacciatore della Lube Civitanova Marche, commenta così la stagione dell'Inter.