Il City come affronterà l'Inter? La aggredirà o, considerate le caratteristiche della squadra di Inzaghi, rinuncerà a farlo? A rispondere è l'ex calciatore del Cagliari Joao Pedro che, intervenuto in collegamento con 'Calciomercato L'Originale' su Sky Sport, ha detto: "Secondo me il City andrà ad aggredire perché significherebbe cambiare la loro arma migliore ovvero tenere in mano il gioco. Nonostante sia una finale e l’Inter sia veramente forte non credo che il City rinunci a questa sua caratteristica".