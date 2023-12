Reduce dalla partita persa dal Lecce contro l'Inter, Joan Gonzalez ha rilasciato un'intervista ad As e ha parlato anche dei nerazzurri. L'intervista è stata ralizzata prima della gara dello scorso weekend. "Una delle squadre migliori che ci siano - ha dichiarato - L'attacco è tra i tre migliori d'Europa al momento. I loro numeri e il modo di giocare che hanno sono incredibili. Si possono battere solo dando il 100% e sperando che non siano in giornata, non commettendo errori che possano penalizzarti. Hanno grande fiducia dopo la grande stagione che hanno fatto".

Si parla anche della sfida contro l'Atletico Madrid. "L'Atleti è l'Atleti - dice ancora Gonzalez - Anche se non sono in una situazione ottima, sono sempre stati capaci di vincere contro le grandi squadre. Questa Inter è in ottima forma, ma l'Atleti può vincere".