Jeda, ex centravanti del Lecce, ha parlato di Lukaku ai microfoni di Sportitalia: "Se mi proponessero di prenderlo nella mia squadra direi subito di sì perché per me è un giocatore forte e va rispettato per il calciatore che è. Ricordo benissimo che era molto contento mentre dichiarava amore eterno all’Inter. E' un ottimo giocatore, in forma e fa paura. L’Inter deve, non dico temerlo, ma stare attenta. I tifosi lo fischieranno, hanno ragione a essere delusi del suo comportamento".