Il ristorante argentino El Patio del Gaucho, firmato dall’ex capitano e attuale vice presidente dell'Inter Javier Zanetti, presenta un miniciclo di eventi rivolto a tifosi e appassionati della sostanziosa cucina latinoamericana. Sono stati fissati quattro appuntamenti, tra primavera ed estate, in cui El Patio del Gaucho si trasformerà in “El Club del Patio”, un momento di aggregazione, passione per il calcio e buon cibo: martedi 19 marzo, martedì 16 aprile, martedì 14 maggio e martedì 10 settembre.

Gli ospiti e i tifosi che parteciperanno alle cene potranno concorrere ad un’estrazione a sorte per vincere gadget, magliette e palloni da calcio firmati dallo stesso Zanetti.