Cosa pensa della prossima stagione in coabitazione con André Onana?

"Samir è costante in squadra, sbaglia pochissimo e con i piedi finisce per essere il primo attaccante della squadra. Ha 37 anni e quindi per l'Inter è normale pensare al futuro, ma spero che rinnovi: ci sarà concorrenza, con il compito anche di aiutare Onana per gli anni successivi".

Oltre a conoscerlo personalmente, ha condiviso con lui il Mondiale 2010: Samir può davvero fare il secondo portiere?

"Lui vuole vincere e competere, si sente male quando perde. Sarà difficile per Onana, di certo Samir non lascerà subito il posto".