Intervenuto a Sky alla vigilia del match di domani contro il Rapid Vienna in Conference League, l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano torna sulle finali perse a fine stagione scorsa, una in Conference contro il West Ham, una contro l'Inter in Coppa Italia: "Ripartiamo e credo che la squadra e tutti noi dobbiamo far vedere la reazione dopo le finali perse. Non siamo stati bravi a concludere con la ciliegina quel percorso straordinario, ma i meriti sono tantissimi. Vogliamo reagire in questo playoff, vogliamo conquistare la fase a gironi".