Sono 30mila circa i biglietti venduti per la sfida di Nations League tra Italia e Inghilterra in programma venerdì sera allo stadio Meazza e valevole per il gruppo 3 di Nations League. La speranza della Federazione, come spiega oggi il Corriere della Sera, è di arrivare ad almeno 50mila sostenitori sugli spalti. Quattromila i tagliandi dati agli inglesi.