Qual è la situazione del calcio femminile nel nostro Paese?

"Grazie all'impegno di club e Federazione il nostro è un movimento che cresce di anno in anno, ovviamente andare al Mondiale sarebbe importante per dare un'ulteriore spinta. Per crescere serve però tempo, dobbiamo ricordare che abbiamo iniziato a investire sul calcio femminile solo dal 2015".