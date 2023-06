Mentre Istanbul ha già accolto i grandi protagonisti della sfida di sabato, con il susseguirsi delle ore la città si riempie sempre di più, la 'capitale' europea del Paese si mostra fedele alla sua storia e con la solita atavica apertura augura alle due squadre "buona fortuna", scritto in inglese e in italiano, lingue madri delle due compagini in campo sabato. In attesa, inoltre, del afflusso di tifosi che nei prossimi giri di orologio riempiranno la vecchia Bisanzio, tutto è pronto per il grande evento.

In aeroporto tutto è già allestito per semplificare la viabilità. Predisposti appositi shuttle che nella giornata di domani porteranno i tifosi direttamente dall'aeroporto allo stadio.