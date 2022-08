Mauricio Isla, ex giocatore di Udinese e Juventus e connazionale di Alexis Sanchez, dà dei consigli al Tocopillano in merito all'Olympique Marsiglia, che conosce bene per avervi militato nella stagione 2015-2016: "È un club straordinario, con tifosi straordinari che ti fanno venire voglia di giocare ogni fine settimana. Gli ho sempre detto di andare in una squadra dove può giocare e mostrare la sua versione migliore", ha spiegato el Huaso ai microfoni di ADN Radio. Isla ha anche commentato la complessa situazione che Sanchez ha vissuto durante il processo di qualificazione per i Mondiali, quando non era considerato un giocatore chiave dall'Inter: "Molti dei nostri giocatori hanno avuto un momento molto difficile nelle qualificazioni. Quando abbiamo vinto due volte la Copa América, la maggior parte di loro giocava per i propri club. Nelle ultime Qualificazioni non è successo, anche per via della pandemia e per gli infortuni. La maggior parte dei giocatori non è arrivata nelle migliori condizioni".