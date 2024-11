Protagonista nel bene e nel male della vittoria sudata dell'Iran sulla Corea del Nord, un 3-2 nel quale ha messo a referto tre assist ma anche un autogol e un rigore fallito, Mehdi Taremi analizza così la sfida del New Laos National Stadium: "Grazie a Dio abbiamo vinto la partita, che per noi era la cosa più importante - le parole dell'attaccante dell'Inter all'agenzia di stampa Tasnim -. Nel primo tempo abbiamo avuto buone occasioni e abbiamo segnato tre gol, ma nella ripresa siamo entrati in campo senza concentrazione, subendo due reti. Successivamente ci siamo ripresi, ma era troppo tardi. Non volevamo questo tipo di partita, l'unica nota positiva è la vittoria. Abbiamo avuto poco tempo per allenarci, dobbiamo metterci più concentrazione. Nel complesso la partita poteva andare meglio, ma è stato un bene aver vinto. Nel secondo tempo la colpa è di tutta la squadra".