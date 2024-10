Mehdi Taremi concorda con il ct dell'Iran Amir Ghalenoei: la partita di oggi contro il Qatar non sarà una rivincita. "Contro di loro abbiamo perso una partita (semifinale di Coppa d'Asia, ndr) che avremmo dovuto vincere, ma se li battiamo quella sconfitta non verrà cancellata", ha spiegato ai media locali l'attaccante dell'Inter. Prima di aggiungere un pensiero sulle ultime performance della sua nazionale: "Non siamo stati bravi nelle scorse partite, anche se non abbiamo subito gol. Non siamo in buone condizioni".