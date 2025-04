Hatam Shiralizadeh, giornalista iraniano molto vicino a Mehdi Taremi, ha postato oggi una notizia su X secondo cui l'attaccante sarà premiato con il "The Best Male Athlete of the Yar" in patria durante la quarta edizione di Iran's Hero. Non solo, l'attaccante ha vinto anche un altro riconoscimento.

La sua rete segnata contro il Milan in finale di Supercoppa Italiana è stata premiata come "Best Goal o f The Year". Il vincitore è stato selezionato in base al voto del pubblico.