Iran-Qatar si giocherà in campo neutro. Come riportato dal giornalista Hatam Shiralizadeh, infatti, la Federcalcio del Qatar ha rifiutato lo switch tra le date di andata e ritorno delle qualificazioni mondiali.

La sfida sembrava potesse disputarsi in una città tra Tashkent e Dubai, ad oggi in testa alle preferenze della Federcalcio iraniana. Alla fine è stata scelta Dubai perché Tashkent è "occupata" dall'Uzbekistan nella stessa data di Iran-Qatar, il 15 ottobre.

The Uzbekistan national football team will host the UAE on Tue, Oct 15, at the Bunyodkor Stadium in Tashkent, so the match between #Iran and Qatar in the 2026 World Cup qualifiers will be held in Dubai. https://t.co/UMAhcXXMjy