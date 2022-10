Chiamato per sostituire Antonio Conte, Simone Inzaghi ha mancato lo Scudetto con l’Inter ma ha comunque conquistato Supercoppa Italiana e Coppa Italia: risultati che la dirigenza ha ritenuto sufficienti per rinnovargli il contratto . L’allenatore nerazzurro ha ricevuto così un aumento da 4 a 5 milioni a stagione.

In un periodo in cui la crisi attanaglia anche i club di calcio e le spese vanno bilanciate sotto tutti i punti di vista, la figura dell'allenatore è ancora vista come centrale da parte di quei club che vogliono tagliare traguardi importanti. La scelta dell'allenatore non è mai casuale e anche l'ingaggio speso per il condottiero della squadra si avvicina a quello di un top player. Ma quali sono gli allenatori più pagati della serie A ?

Alle sue spalle, ecco il tecnico del Milan campione d’Italia in carica, per molti esperti e addetti ai lavori, il vero artefice di uno Scudetto inaspettato quanto meritato: Stefano Pioli ha visto raddoppiato il suo ingaggio da 2 a 4 milioni dopo il rinnovo firmato con la società a fine 2021, quando il Diavolo era cioè in piena corsa per il titolo e pochi credevano avrebbe retto fino in fondo.

Spicca l’assenza nella classifica degli allenatori più pagati dei tecnici di Sassuolo e Fiorentina, cioè le squadre rivelazione degli ultimi due campionati: la guida degli emiliani Alessio Dionisi guadagna “appena” 850.000€ a stagione, mentre Vincenzo Italiano è passato da 1,2 a 1,7 milioni dopo la spettacolare qualificazione in Europa agganciata grazie al 7° posto della passata stagione.

Una cifra che comunque non gli consente di entrare nella top 10 dove invece registriamo il prepotente ingresso in 10° posizione di Gabriele Cioffi, che all’Udinese guadagnava 500.000€ e al Verona percepirà 2 milioni a stagione. Stipendio quadruplicato, il segnale di quanto gli scaligeri, che certo non sono noti per le loro spese sul mercato, ritengano fondamentale chi siede in panchina.

Proprio la voce relativa allo stipendio Inzaghi Inter è indicativa del momento difficile che vive la nostra Serie A: l’ex allenatore della Lazio è stato chiamato in nerazzurro per sostituire il dimissionario Antonio Conte, che guadagnava il triplo di lui (12 milioni a stagione) e che ha chiuso il rapporto registrate le difficoltà economiche della proprietà.

Difficoltà che sono più o meno comuni a tutte le squadre: il monte stipendi Juventus è sceso sensibilmente dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, mentre anche il Milan non ha fatto follie sul mercato così come il Napoli. La Serie A, non è un segreto, non è più da tempo il punto di riferimento del calcio mondiale.

Guardando quelli che sono di media gli stipendi allenatori Premier League e Liga offrono oggi condizioni economiche più interessanti ai migliori tecnici in circolazione, che diventano insostenibili quando si parla di grandissimi nomi e oltre all’ingaggio entrano in gioco anche numerosi bonus. Soltanto di stipendio, Guardiola guadagna 23 milioni di euro a stagione al Manchester City, Klopp del Liverpool 19. Conte, che dopo aver lasciato l’Inter si è accasato al Tottenham, ben 17,5.