Dopo la giornata di riposo di ieri, in cui comunque alcuni calciatori nerazzurri hanno sostenuto terapie o sessioni individuali di allenamento, quest’oggi il gruppo interista si è ritrovato al Suning Training Centre per iniziare a preparare la sfida contro il Cagliari . Scarico per chi ha giocato contro la Juventus, seduta normale per tutti gli altri. Personalizzato solo per Matias Vecino , che punta a rientrare per l’ultima di campionato contro la Sampdoria. Il sogno del Triplete italiano resta vivo, con la società che è sempre più soddisfatta di Simone Inzaghi (che presto potrebbe anche firmare il rinnovo, con adeguamento del contratto).

D’altra parte i numeri del mister piacentino sono semplicemente impressionanti. Ad oggi infatti è il migliore allenatore della storia dell'Inter in termini di media punti a partita, considerando gli allenatori che sono rimasti in carica per almeno una stagione intera. L'Inter dell'era Suning può contare sugli unici due tecnici (Mancini e Conte) che sono riusciti a rimanere al passo con questi risultati. Nello specifico, almeno per quanto riguarda l’attuale ct dell’Italia, tale classifica considera solo il periodo 2004-2008; se si aggiungesse quello 2014-2016, la media punti scalerebbe a 1,88 e porterebbe sia Inzaghi che Conte sul podio di tutti i tempi per quegli allenatori che hanno terminato almeno una stagione. Per dare qualche riferimento, la media punti di Klopp in tutta la sua carriera in Premier League con il Liverpool è di 2,15, quasi identica a quella di Inzaghi. Quella di Ferguson in tutti i suoi anni al Man Utd 2,16. Mancini, Conte e Mourinho in Premier League si sono fermati invece rispettivamente a 2.09, 2.05 e 2.03. La carriera di Allegri porta il mister toscano ad una media in A (contando tutte le squadre guidate) a 2.03. Mou è 2.01, Capello a 1,97. Se considerassimo le panchine di Inzaghi con la Lazio, il dato scenderebbe a 1,87 e l’attuale mister dell’Inter sarebbe il 13° della storia della Serie A, già davanti a Sacchi (1,85), Mancini (1,84) e Trapattoni (1,84).