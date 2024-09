Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato così in zona mista ai colleghi presenti all'interno dell'Etihad dopo il pari con il City: "I giudizi sono condizionati dai risultati, dopo Monza ho letto che si diceva che avessi sbagliato a fare il turnover. Me l'hanno fatto vedere perché io non leggo tanto, soprattutto quel giornale. Stasera eravamo convinti delle scelte prese e i ragazzi sono stati bravi. Chiaramente queste prestazioni danno fiducia, sappiamo l'anno scorso le soddisfazioni che ci siamo tolte".

Ancora Inzaghi: "Abbiamo preso un punto su un campo difficile, il nostro cammino deve andare avanti con le certezze e qualche problematica che abbiamo avuto. La squadra ha lavorato bene, abbiamo avuto occasioni più importanti di Istanbul, alla fine anche loro hanno avuto chances. E' stata una gara aperta, abbiamo palleggiato con qualità quando dovevamo gestire, soffrendo nelle circostanze in cui ci hanno pressato".