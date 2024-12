La Gazzetta dello Sport oggi ha aperto alla possibilità di un ulteriore rinnovo per Simone Inzaghi, con l'obiettivo da parte dell'Inter di farne il proprio Sir Alex Ferguson. Una prospettiva che al tecnico nerazzurro non dispiacerebbe affatto, anche perché non ha mai nascosto di trovarsi particolarmente bene in nerazzurro e questo è un fattore determinante per le sue volontà. A spiegarlo bene è lo stesso Inzaghi in conferenza stampa prima della gara col Como: "Quello è il desiderio. Siamo in un momento di grande condivisione con tutto il gruppo e lo staff, siamo al quarto anno e l'obiettivo di migliorarsi sempre. Quando sto bene in un posto e mi sento apprezzato, come sta accadendo in questo momento, mi sento gratificato e l'obiettivo è quello di rimanere tanti anni. Poi nel calcio i giudizi cambiano in fretta".