Nel corso della conferenza stampa di inizio stagione, mister Inzaghi ha fissato gli obiettivi in vista della prossima annata che prenderà ufficialmente il via domani mattina ad Appiano con il primo giorno di ritiro. L'Inter Campione d'Italia è chiamata a difendere la seconda stella, ma non solo.

"La sfida più grande sarà quella di migliorarsi nell'impegno e nel lavoro quotidiano. A pensare quello che è stato, i ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario ma ora ci aspettano tutti e dobbiamo tutti migliorarci in tutti gli allenamenti e le partite - le sue parole -. L'obiettivo è far felici i nostri tifosi così saremo felici anche noi. Sono passati 80 giorni, siamo stati in vacanza con le nostre famiglie ed è stato bellissimo incontrare tanti tifosi dell'Inter che hanno ringraziato me e la squadra. La seconda stella è di tutti, siamo stati un corpo unico e lo dovremo essere anche il prossimo anno. Vorremmo ripetere questo grande cammino".

"Dovremo stare sempre sul pezzo, una stagione come l'anno scorso non sarà semplice ma i punti di distacco non ce li portiamo dietro. Ripartiamo da zero con qualche squadra che si dichiarerà, qualcuna no, tutte vorranno vincere - precisa Inzaghi -. Senza dimenticare che le ultime due vincitrici dello scudetto, Milan e Napoli, non si sono poi qualificate in Champions. L'ho ricordato ai miei ragazzi, ora qualcuno si sta ancora riposando degli impegni europei e al ritorno lo dirò a tutti".

"La Champions? Vogliamo andare avanti il più possibile, ci sono grandei squadre con budget grandissimi ma non deve essere un alibi, guardiamo cosa abbiamo fatto due anni fa. Real Madrid e Liverpool non ci sono state superiori quando hanno raggiunto la finale, conta la voglia", ha poi aggiunto il mister.