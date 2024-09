Sarà un bell'esordio, chiaramente. Sappiamo che il nuovo format è difficile e nuovo per tutti gli allenatori". Così Simone Inzaghi debutta ai microfoni di Sky Sport dal prato dell'Etihad Stadium nel presentare il debutto nella nuova Champions League contro il Manchester City. "Dovremo preparare otto partite, con avversari diversi, ma sarà così per tutti. Sarà una partita diversa rispetto alla finale, quelle partite magari vengono giocate con un po' di titubanza da ambedue le squadre mentre domani sarà una partita importante. Sappiamo che dovremo fare una partita gigantesca: conosciamo tutti il Manchester City e il suo allenatore; sono un'ottima squadra, giocano molto bene a calcio. Dovremo fare una partita intensa, aggressiva ed equilibrata".

Per Guardiola Lautaro può vincere il Pallone d'oro, sei d'accordo? E domani giocherà dall'inizio?

"Lauti è il nostro capitano, non ha segnato ma non dimentichiamo che è arrivato con un mese di ritardo rispetto ai compagni e anzi è tornato pure con qualche giorno d'anticipo. Ha lavorato bene quella decina di giorni prima di Genova, poi ha avuto un problema prima del Lecce e si è dovuto fermare. Poi si è allenato nei tre giorni prima dell'Atalanta ed è andato in Nazionale. Ha fatto due partite da 90 minuti. Sicuramente tornerà a fare tanti gol".

Sempre Guardiola dice che l'Inter può vincere la Champions. Come la prendi?

"Partiamo sempre per vincere, coi ragazzi partiamo con l'idea di giocare più partite possibili. Sappiamo che tipo di avversari ci sono in Champions, ma già da domani sera partiamo con tutte le nostre forze per fare un grande esordio".