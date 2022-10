Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita: "Sono felice per i giocatori, la società e questi meravigliosi tifosi. Al sorteggio non eravamo contentissimi ma la speranza c'era. Il primo obiettivo stagionale l'abbiamo raggiunto. Due anni di fila agli ottavi non accadeva da tempo all'Inter. Oggi avevamo tutto da perdere e la squadra è stata benissimo in campo, con ordine e precisione. Queste gare sono difficili, in passato le abbiamo sofferte. Questa sera c'è stata maturità, non potevamo lasciarci scappare questa opportunità. Campionato? Siamo in ritardo ma stiamo cercando di recuperare per accorciare in avanti".