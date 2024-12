Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi analizza così ai microfoni di Inter TV il match vinto oggi per 2-0 contro il Como: “Abbiamo fatto una vittoria da squadra matura, di fronte c’era una squadra organizzata che ci ha creato qualche difficoltà. Siamo rimasti concentrati colpendo nel momento giusto. Siamo stati più veloci a girare palla da una parte all’altra, il Como nel primo tempo aveva speso tanto e sapevamo che avremmo trovato più spazi nel secondo tempo. Il Como è venuto a giocare una squadra molto propositiva, quando è stato il momento abbiamo colpito”.

Quanto è importante vincere queste gare anche soffrendo e gestendo i momenti?

“Sono molto contento perché la squadra è rimasta concentrata, sempre nelle distanze, vincendo una gara molto importante”.

Non ha dei terzi ma dei difensori.

“Avevamo delle assenze di Pavard e Acerbi, si è aggiunto Darmian, anche De Vrij aveva qualche problema ma oggi si è messo a disposizione. Dobbiamo cercare di recuperare quelli fuori perché in questo momento abbiamo qualche problema in termini numerici”.