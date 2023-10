Pari beffardo e fastidioso quello ottenuto dall'Inter questo pomeriggio a San Siro contro il Bologna. Dopo l'analisi di Carlos Augusto, anche Simone Inzaghi si presenta ai microfoni di Inter TV per analizzare quanto fatto in questo ultimo match prima della sosta: "C’è tantissima amarezza da parte mia e dei ragazzi perché la squadra ha fatto la gara che doveva fare ma con due incredibili disattenzioni che ci sono costate due gol. Con un vantaggio di 2-0 una squadra come la nostra deve vincere".

Cosa sarà necessario mantenere?

"Lavorare sempre e tenere alta la concentrazione, negli allenamenti e durante la gara perché questa sera abbiamo commesso due errori di concentrazione che ci hanno penalizzato in una partita che avremmo meritato".

C’è più rabbia e amarezza nel primo gol più per un malposizionamento in area che per il fallo da rigore o per i primi minuti del secondo tempo?

"Per il risultato soprattutto perché per quello che abbiamo fatto avremmo meritato un altro risultato. Ma il calcio è così, è fatto di cento minuti di altissima concentrazione. Nelle ultime due partite qui in casa con Sassuolo e Bologna volevamo un altro risultato, dovevamo mantenere alta la concentrazione".

Salisburgo e Torino possono essere prime indicazioni stagionali?

"Assolutamente sì. Dovremo essere bravi e farci trovare pronti. Adesso finiamo il primo ciclo di partite, chi rimane qui continua a lavorare, gli altri andranno a lavorare giustamente in Nazionale, poi ci ritroveremo e ricomincerà un altro ciclo molto intenso".