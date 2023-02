Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha commentato ai microfoni di Inter TV il match pareggiato per 0-0 contro la Sampdoria: “È mancato il gol nel primo tempo, credo che sia mancata solo la finalizzazione. Nel secondo tempo poi non abbiamo giocato come nel primo, sicuramente c’è rimpianto per non aver vinto. La squadra ha lavorato bene, stiamo continuando a non subire gol e dobbiamo continuare in questo modo. Chiaramente con tutto quello che abbiamo creato dovevamo vincere la partita".