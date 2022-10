Ancora una vittoria per l'Inter che dopo il bel risultato del Camp Nou dà continuità all'ottimo momento di ripresa. Il primo a presentarsi ai microfoni di Inter TV per commentare i tre punti è il mister Simone Inzaghi: "Ho visto la squadra bene. I ragazzi sono stati molto concentrati, abbiamo fatto una partita attenta, concedendo poco. Avevo chiesto grandissima concentrazione dopo Barcellona e la squadra è sempre stata squadra fino al 94esimo".

Si è sbloccato Lautaro e non avete preso gol.

"Segnali positivi e numeri altrettanto. Ma io guardo come sono stati in campo, come si sono aiutati nelle difficoltà e come sono subentrati quelli dalla panchina. Sono segnali positivi ma dobbiamo continuare questo percorso che ci sta vedendo in crescita".