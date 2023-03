Dopo il ko di Bologna, l'Inter torna alla vittoria in quel di San Siro contro il Lecce grazie alle reti di Mkhytarian e Lautaro ma soprattutto grazie a un'Inter molto lucida e attenta. Prestazione che l'allenatore Simone Inzaghi commenta così a Inter TV: "Ottima prestazione, concentrati per novanta minuti. Molto bene. Il secondo gol ci ha agevolati ma per quanto riguarda il primo tempo sempre bene contro un avversario che aveva fatto penare tante squadre".

Sul centrocampo:

"Al di là dei reparti sono stati tutti bravi, hanno dato un grande apporto tutti quanti e ne avevamo bisogno".