Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi commenta così a Inter TV il match vinto oggi per 4-0 contro la Stella Rossa: "Abbiamo fatto un’ottima gara, l’abbiamo approcciata bene. Sapevamo che la Stella Rossa avrebbe fatto una partita prettamente difensiva, siamo stati bravi a far girare bene la palla e poi abbiamo fatto un grande secondo tempo. Il risultato finale è meritato”.

È soddisfatto di chi è sceso in campo oggi da titolare?

"72 ore fa eravamo in campo a Udine, in pochi giorni abbiamo dovuto preparare una gara importante. Ho un’ottima rosa e di volta in volta devo fare le scelte migliori per il bene dell’inter”.

Ora dove si può migliorare?

“Dobbiamo andare avanti. Abbiamo quattro punti in Champions, undici in Serie A. Dobbiamo ritrovare quella continuità importante per noi”.

Il Torino?

“Sappiamo che sarà una gara difficile e molto importante per noi, dovremo essere bravi a prepararla nel migliore dei modi”.