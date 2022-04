Al termine della vittoria ottenuta a San Siro contro l’Hellas Verona, è il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi a presentarsi ai microfoni di Inter TV: "Avevamo bisogno di una partita importante come quella di Torino, uno scontro diretto contro una squadra importante. Abbiamo avuto qualche giorno in più per preparare questa sfida, i ragazzi sono stati bravi ad approcciarla bene, abbiamo controllato e rischiato poco".

Dopo Torino l’imperativo era vincere.

"Sapevamo che non vincendo oggi avremmo annullato la grande prova offerta contro la Juventus. CI eravamo preparati nel migliore dei modi, i ragazzi sono stati molto bravi".