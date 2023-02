Buona la prima... della fase a eliminazione diretta per l'Inter di Simone Inzaghi che seppur con fatica batte il Porto e porta a casa un risultato che la pone in leggero vantaggio ma soprattutto in fiducia rispetto al match di ritorno. Di seguito l'analisi dell'allenatore nerazzurro a Inter TV.

I momenti chiave della partita?

"Secondo me abbiamo fatto due ottimi tempi. Già nel primo abbiamo avuto la palla di Lauti e la grande parata del loro portiere, potevamo già andare in vantaggio. Poi nel secondo tempo siamo stati bravi, non ci siamo allungati e siamo stati bravi nella ripartenza con Skriniar e Onana e poi bravi a far gol".

Interpretazione di calcio molto aggressiva. Che Inter dobbiamo aspettarci e che Porto si aspetta?

"Troveremo una squadra che abbiamo visto e conosciamo e non per caso arriva avanti in tutte le competizioni, che sa giocare determinate partite. Noi andremo a fare la nostra".

Lukaku quanto bene fa al gruppo?

"Sappiamo quello che ci può dare, è un grande valore aggiunto. Sappiamo cosa ha passato, adesso è rientrato nel migliore dei modi, sta lavorando forte e bene. Deve continuare così".