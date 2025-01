Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, arriva anche ai microfoni di Inter TV per un ulteriore commento dell’esito di questa folle finale di Supercoppa Italiana persa contro il Milan:

Cosa ha detto ai ragazzi dopo questa serata?

“Che è una sconfitta dolorosa per come si era messa la gara. Abbiamo preso gol su palla nostra dopo il 2-0, poi sul 2-1 dovevamo essere più bravi a gestirla. Perdere così fa molto male, ma ripartiremo”.

Più la delusione per come si è perso questo trofeo?

“No, una finale è sempre una finale. Avevamo la gara in mano, giocando anche molto bene; siamo mancati nella compattezza nei minuti finali. Abbiamo avuto anche 3-4 occasioni per poter vincere la gara”.

Cosa si deve fare ora?

“Torniamo dopo sette giorni qua, il calcio ora prevede di giocare tante partite. Ora dobbiamo recuperare dei giocatori perché stiamo faticando, le partite si accumulano e abbiamo bisogno di tutti”.

Quanta maturità dovrà dimostrare l’Inter ora?

“Tanta, la sconfitta fa male ma dobbiamo reagire. Ci è mancata lucidità nei momenti finali, poi dobbiamo fare i complimenti al Milan perché nonostante le difficoltà avute non hanno mai smesso di crederci”.