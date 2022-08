Ora è ufficiale: domani ci sarà il pubblico delle grandi occasioni all'Adriatico di Pescara per l'amichevole tra Inter e Villarreal. Saranno in ventimila, provenienti dall'Abruzzo e dalle regioni limitrofe, a sostenere Romelu Lukaku e compagni nell'ultimo test prima del via alla tenzone del campionato di Serie A. I cancelli dello stadio saranno aperti dalle ore 18.30 per consentire un fluido ingresso all’interno dell’impianto sportivo. In considerazione del numeroso afflusso si invitano tutti gli spettatori a recarsi allo stadio con congruo anticipo, al fine di evitare assembramenti in prossimità dell’inizio della gara.