L'Inter si avvicina al ventesimo scudetto della sua storia e la Curva Nord inizia a rendere noti i dettagli per i festeggiamenti. Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sulla pagina Facebook 'L'Urlo della Nord', l'organizzazione di tifo nerazzurra informa su date e orari delle celebrazioni di fine stagione scrivendo che, "dopo tutte le anticipazioni riportate dagli organi di stampa negli ultimi giorni che hanno già dato grande visibilità ad una parte degli eventi in programma, siamo lieti di annunciare ufficialmente date e orari dei festeggiamenti di fine stagione che son stati accresciuti in numero e location, per dar il giusto rilievo all’importanza dei titoli conquistati e soprattutto del raggiungimento della seconda stella.

Per rispetto delle istituzioni e dei dirigenti che ci hanno consentito di ottenere alcune location uniche, abbiamo doverosamente atteso l’ufficialità prima di comunicare quanto segue.

PROGRAMMA EVENTI:

In occasione della matematica conquista del titolo (che sia nel derby o nelle partite successive) il ritrovo per i festeggiamenti in città sarà presso piazza Cairoli da cui faremo partire un corteo verso il Duomo.

A prescindere dalla conquista del titolo nel derby, i festeggiamenti inizieranno (o continueranno) in occasione di Inter-Torino con un “Passaggio d’onore” prima della partita che si svilupperà lungo tutto il percorso del pullman a partire da piazzale Lotto e fino sotto la Nord (orari ritrovo da concordare e come detto a prescindere che si sia già conquistato o meno lo scudetto matematicamente).

In occasione di Inter-Lazio avrà luogo la festa per la consegna del titolo che accoglieremo con una coreografia che coinvolgerà tutto lo stadio ad inizio partita.

A campionato concluso la festa continuerà il 6 giugno alle 20.30 quando avrà luogo una “Parata Nerazzurra” in centro città per annunciare l’avvio della grande festa conclusiva (location da definire).

Il 7, 8 e 9 giugno, grazie all’associazione WEAREMILANO ets che ormai da 5 anni ne garantisce l’organizzazione, avrà luogo la tradizionale festa del popolo nerazzurro presso IDROSCALO MILANO.

Gli orari saranno i seguenti:

Venerdì 7

ore 17.00-01.00

Sabato 8

ore 11.00-01.00

Domenica 9

ore 11.00-01.00

All’interno del parco saranno attive tutte le abituali attrazioni (dal wake board alla piscina, dalla pista di pattinaggio all’arrampica, dal noleggio canoe ai campi da calcio a 5).

Sarà rinforzato il sevizio di ristorazione e ogni sera ci saranno eventi live a partire dalle 19.00 con ospiti dal mondo Inter che saranno accolti all’interno del grande palco sull’acqua.

L’ingresso agli eventi, aree merchandising e ristorazione saranno gratuiti mente i servizi per le attrazioni sportive rispetteranno i propri prezzi d’accesso (è in via di definizione una scontistica dedicata).

All’esterno sarà garantito un ampio parcheggio custodito adiacente l’ingresso principale.

Come sempre parte dei proventi sarà destinato a fini benefici e nel corso delle 3 giornate saranno effettuate raccolte di beni di prima necessità da destinare a chi ha più bisogno nell’area metropolitana di Milano.

Ulteriori dettagli saranno forniti a ridosso dei vari momenti in programma.

Sono in via di definizione ulteriori iniziative di cui daremo notizie al più presto.

AVANTI INTER, LA FESTA STA PER COMINCIARE !!!", conclude la CN.