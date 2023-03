Sarà in trasferta il prossimo appuntamento dell'Inter in campionato. Venerdì 10 marzo, alle ore 20.45, i nerazzurri saranno impegnati in casa dello Spezia: il club ligure informa che dalle ore 12 di oggi sono in vendita i biglietti per assistere al match del 'Picco'. I tagliandi sono acquistabili sul sito www.vivaticket.it, nei punti vendita del circuito Vivaticket e presso la biglietteria dello Spezia Calcio. Per tutti i dettagli CLICCA QUI.