Proprio nel finale l'Inter riesce ad avere la meglio del Torino grazie a un gol di Marcelo Brozovic. Una prestazione non certo esaltante da parte dei nerazzurri, che comunque hanno completato la loro missione. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro. Per votare basta cliccare QUI.