L'aumento dei ricavi di circa 60 milioni di euro realizzato dall'Inter nel 2022-23, al netto del player trading, è arrivato anche grazie agli introiti del match day, in una stagione giocata per la prima volta dal 2020 interamente a porte aperte. I tifosi hanno centrato il record di presenze in Italia e tra i top club in Europa portando gli incassi da stadio sopra gli 80 milioni di euro, il valore più alto nella storia del club.