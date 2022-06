E' terminato dopo circa un'ora l'incontro tra Alessandro D'Amico, agente di Lorenzo e Andrea Moretti, e l'Inter nella sede di Viale della Liberazione, a Milano. Un summit nel quale sono emerse le possibili destinazioni per i due fratelli, entrambi convocati per il ritiro della prima squadra di Simone Inzaghi: per il primo le ipotesi sono Carrarese, Avellino e Feralpisalò, mentre sul secondo ci sono Pro Sesto e Novara.