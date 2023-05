"From Milano to the Stars" è il nuovo claim coniato dall'Inter per celebrare l'approdo in finale di Champions League. Per festeggiare questo traguardo storico, atteso da 13 anni, il club nerazzurro ha lanciato anche una speciale maglia celebrativa, in vendita sul proprio store ufficiale. In attesa di godere di questa magnifica serata e giocarsi la vittoria del trofeo, è possibile acquistare, e magari indossare in questo speciale evento, la maglia celebrativa, direttamente tramite FcInterNews: basta cliccare sul link qui in basso.

