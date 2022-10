Campione di Italia con l'Inter Primavera: l'aver centrato questo traguardo come ti ha proiettato al campionato di C?

"Sicuramente con tanto entusiasmo, e con una crescente voglia di dimostrare e far vedere che posso giocarmi le mie carte anche nel cosiddetto calcio dei grandi. Non solo per questa stagione. La Pergolettese è poi una splendida opportunità, un ambiente sereno in cui si lavora bene e si può crescere, mi hanno subito fatto sentire tutti a mio agio".