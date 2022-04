Dopo il sold out nel derby di Coppa Italia, San Siro si prepara ad accogliere 75mila spettatori per la supersfida di campionato contro la Roma dell'ex José Mourinho, in programma domani alle 18. "Restano a disposizione pochissimi biglietti per Inter-Roma (acquistabili online), motivo per il quale le biglietterie dello stadio resteranno chiuse. Sono invece già in vendita i biglietti per Inter-Empoli: oltre 50mila i tagliandi già venduti, per un'altra partita a forti tinte nerazzurre", fa sapere il club sul proprio sito ufficiale. Vista l'affluenza massiccia, i cancelli di San Siro apriranno alle 16, l'invito per tutti i tifosi è quello di recarsi allo stadio già a ridosso delle 4 del pomeriggio per agevolare le operazioni di afflusso: tutti gli spettatori dovranno sottoporsi ai necessari controlli di sicurezza.

LE INDICAZIONI PER L'INGRESSO

L'ingresso 2 è obbligatorio per i possessori di biglietto di terzo anello verde. L'ingresso 3 è obbligatorio per i possessori di biglietto di secondo anello verde. L'ingresso 10 obbligatorio per i tifosi Roma in possesso di biglietto di terzo anello blu. Tutti gli altri ingressi sono consigliati ma non obbligatori, per cui ci si può spostare verso gli ingressi più liberi.