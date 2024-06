Quest'estate la fine dei campionati non sarà da considerare un problema per gli appassionati di calcio poiché ad appagare la fame di partite ci penseranno gli Europei in Germania, manifestazione che senz’altro attirerà l'attenzione di milioni di appassionati. Le grandi squadre italiane come l'Inter, in cui militano molti top player, cederanno un gran numero di giocatori alle nazionali che parteciperanno alla rassegna continentale. Scopriamo chi sono i calciatori della Beneamata che quest'anno andranno in vacanza più tardi rispetto ai propri compagni di squadra e proveranno a raggiungere altri successi dopo una stagione in cui hanno già gioito per la conquista di Scudetto e Supercoppa Italiana.

Inter: i giocatori convocati dall’Italia per gli Europei

A rappresentare i colori nerazzurri con l'Italia a Euro 2024 ci saranno ben sei calciatori, ovvero i difensori Federico Dimarco, Matteo Darmian e Alessandro Bastoni, e i due centrocampisti Nicolò Barella e Davide Frattesi. Francesco Acerbi è riuscito a rientrare tra i convocati di Luciano Spalletti nonostante una stagione condizionata da qualche infortunio di troppo e dall’episodio di Inter-Napoli con Juan Jesus, per il quale era stato invocato il codice etico.

Tuttavia, il caso, che inizialmente aveva assunto proporzioni importanti dal punto di vista mediatico, si è poi sgonfiato e il 36enne è stato regolarmente convocato, in quanto è considerato un perno della retroguardia azzurra. Non c'erano dubbi, invece, sulle convocazioni di Alessandro Bastoni e Matteo Darmian, due difensori che sono stati tra i grandi protagonisti dello Scudetto nerazzurro, apprezzati dal CT per le loro capacità (Bastoni col pallone tra i piedi, Darmian per la sua duttilità e applicazione tattica).

Autore di una grande annata a livello di club anche Federico Dimarco, uno che sulla carta sarebbe un difensore, ma che ha numeri da centrocampista, come dimostrano i 6 gol in questa stagione (5 in Serie A, 1 in Champions), e da considerare un fattore anche sui calci piazzati. Sarà in Germania anche Davide Frattesi: alla prima annata con l'Inter il centrocampista ex Sassuolo si è ampiamente meritato la chiamata azzurra dimostrandosi capace di essere determinante dopo una stagione da 8 reti e 7 assist tra campionato e coppe. Non poteva mancare Nicolò Barella, punto fermo dell'Italia e del centrocampo nerazzurro che in questa stagione è stato autore di 2 gol e 7 assist tenendo conto di tutte le competizioni. Insomma il blocco Inter è certamente massiccio e proverà senz’altro a dare una mano all’Italia nel cercare di arrivare il più lontano possibile, magari ribaltando le quote relative alla vincente di Euro 2024, che al momento non vedono gli Azzurri tra i favoriti finali del torneo. La qualità e la solidità degli italiani in nerazzurro, però, potrebbe fare la differenza, anche secondo il Commissario Tecnico.

Euro 2024: chi sono gli altri convocati interisti

I giocatori che compongono il “blocco azzurro”, ad ogni modo, non saranno i soli a partecipare agli Europei in Germania: complessivamente, prenderanno parte alla manifestazione altri otto calciatori appartenenti alla squadra allenata da Simone Inzaghi.

In questo elenco è incluso il portiere Yann Sommer, elemento d’esperienza della nazionale della Svizzera, che è reduce da un’ottima stagione d’esordio con i colori nerazzurri in cui non ha fatto minimamente rimpiangere André Onana, ceduto al Manchester United durante l’estate 2023. Saranno in Germania anche Stefan de Vrij e Denzel Dumfries: impiegati con regolarità in questa stagione (33 presenze e 1 gol per il centrale di difesa, 36 presenze, 4 reti e 6 assist per l’esterno destro), entrambi fanno parte della lista dei convocati dell'Olanda stilata dal commissario tecnico Ronald Koeman.

Prenderà parte al torneo anche Kristjan Asllani, centrocampista che non ha avuto moltissimo spazio ma che in virtù del suo talento è stato convocato da Sylvinho nella selezione dell'Albania, inserita nello stesso girone dell’Italia. Non potevano mancare due grandi protagonisti della vittoria dello Scudetto interista come Benjamin Pavard e Marcus Thuram, convocati da Didier Deschamps nella squadra della Francia che si candida ad essere una delle potenziali vincitrici.

Infine ci sono Hakan Çalhanoğlu, leader tecnico della Turchia guidata dall’”Aeroplanino” Vincenzo Montella, e Marko Arnautovic, giocatore più presente nella storia dell'Austria, nonché secondo miglior marcatore di sempre della sua nazionale alle spalle di Toni Polster.