Oggi, nella club house del Suning Training Centre di Appiano Gentile, è andato in scena 'Inter Partner B2B 2022', l'evento nel quale la società ha incontrato le divisioni marketing e commerciali delle aziende partner. "Un'occasione - si legge su Inter.it - per rinsaldare i rapporti con gli sponsor storici e per conoscere i nuovi partner, affinando le sinergie".